POL-KN: (Konstanz, Lkrs KN) Internationale Verkehrskontrollen der Schifffahrt auf dem Bodensee (10.06.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Unfallzeugen sucht die Polizei zu einem heftigen Parkrempler am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Raiffeisenstraße. Dort demolierte ein noch unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Audi A5 Sportback das linke Heck, während der Besitzer in der Mittagspause war. Den am Auto hinterlassenen Schaden ...

mehr