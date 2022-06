POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Lkrs SBK) Pilot kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben (10.06.2022)

Spaichingen (ots) - Zu einem Brand ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Freitag gegen 13 Uhr in die Straße "Auf Michelfeld". Ein 70-Jähriger verbannte mit einem Bunsenbrenner Unkraut. Dadurch geriet eine Thuja-Hecke zum angrenzenden Grundstück einer 42-Jährigen in Brand, den die Feuerwehr löschen musste. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. ...

