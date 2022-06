Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/Eigeltingen, Lkrs. KN) Ökonomiegebäude im Freizeitpark Lochmühle fällt den Flammen zum Opfer (10.06.2022)

Eigeltingen (ots)

Dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidium Konstanz wurde am Freitagabend (10.06.2022), gegen 22:10 Uhr, ein Gebäudevollbrand im Freizeitpark Lochmühle in Eigeltingen mitgeteilt. Bereits auf der Anfahrt zum Rufort konnte durch Rettungskräfte eine schwarze Rauchsäule festgestellt werden. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen schlugen hohe Flammen aus dem Gebäude. Glücklicherweise wurde durch den Brand keine Person verletzt. Vermutlich dem Umstand geschuldet, dass in dem Fachwerkgebäude keine Tiere, sondern nur Fahrzeuge und Müllpressen abgestellt waren, sind auch keine Tierschäden zu beklagen. Die Ursachenforschung zum Brandausbruch dauert weiter an. Der Gebäudeschaden wird mit ca. 250.000 Euro beziffert. Die Schadenshöhe bzgl. dem Inventar muss noch festgestellt werden. Neben dem Polizeirevier Stockach, war der Kriminaldauerdienst Singen für Ermittlungen im Einsatz. Die Feuerwehr Eigeltingen war mit zehn Fahrzeugen und nahezu 100 Mann vor Ort. Unterstützt wurde die Wehr von Stockach mit vier Fahrzeugen und 20 weiteren Helfern. Der Feuerwehr war es so möglich weitere gefährdete Nachbargebäude zu schützen und dem Feuer schnell Herr zu werden. Außerdem war der Rettungsdienst mit vier Einsatzkräften vor Ort.

