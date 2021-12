PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kradfahrer verletzt +++ Schläge in Bar +++ Sachbeschädigungen

Limburg (ots)

1. Kradfahrer bei Unfall verletzt Limburg, Mundipharmastraße, Freitag, 24.12.2021, 10:40 Uhr

Der Fahrer eines Leichtkraftrades verletzte sich bei einem Unfall.

Am Freitagmorgen befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Ausfahrt des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes. Der 19 Jahre alte Fahrer eines neben ihm fahrenden VW Polo wechselte den Fahrstreifen und berührte dabei das Leichtkraftrad, welches zu Fall kam. Der Kradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

2. Person in Bad Camberg verletzt Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 24.12.2021, 03:40 Uhr

Der Gast einer Bar wurde durch Schläge und Tritte verletzt.

Am Freitag, 24.12.21 gg. 03:40 Uhr kam es in einer Bar zu Streitigkeiten, bei denen ein 20-jähriger Tatverdächtiger einen 17-Jährigen grundlos ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend getreten haben soll. Der Geschädigte wurde im Gesicht und am Oberkörper leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen wurde eingeleitet.

3. Reifen zerstochen

Brechen-Werschau, Ringstraße, Donnerstag, 23.12.21, 21:00 Uhr bis Freitag, 24.12.21, 08:00 Uhr

Unbekannte beschädigten 4 Reifen an einem Fahrzeug.

An einem Fiat Panda, welcher in einer Hofeinfahrt geparkt war, wurden die 4 Reifen zerstochen. Der geschätzte Sachschaden dürfte bei etwa 300 Euro liegen. Die Polizei Limburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Wohnungseingangstür wurde beschädigt Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 23.12.2021, 15:00 Uhr

In Limburg wurde eine Wohnungseingangstür beschädigt.

Im Rahmen von Streitigkeiten beschädigte ein 40 Jahre alter Tatverdächtiger durch mehrere Tritte eine Wohnungseingangstür (Schadenshöhe geschätzt 100 Euro). Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

