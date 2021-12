PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin +++ Unfallflucht am Bahnhofsplatz +++ Betrunkener flüchtet nach Unfall

Limburg (ots)

PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin; 65550 Limburg-Linter, Feldbergstraße; Donnerstag, 23.12.2021, 18.15 Uhr;

Der 39-jährige Ford-Fahrer bog von der Mainzer Straße in Linter, in die Feldbergstraße ein. Hierbei übersah er eine Fußgängerin, welche die Feldbergstraße überquerte. Die 62-jährige aus Limburg kam zu Fall und verletzte sich schwer; sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

+

Unfallflucht am Bahnhofsplatz; 65549 Limburg, Bahnhofsplatz / Hospitalstraße; Donnerstag, 23.12.2021, 19.30 Uhr;

Ein 20-jähriger Dacia-Fahrer aus Weilburg und eine 80-jährige Ford-Fahrerin aus Limburg befanden sich im Kreisverkehr am Bahnhofsplatz. Aus Richtung Hospitalstraße fuhr unvermittelt ein weißer Kombi in den Kreisverkehr ein, obwohl dieser wartepflichtig war. Um einen Zusammenstoß mit dem weißen Kombi zu vermeiden, mussten die beiden PKW im Kreisverkehr abbremsen. Hierbei kam es zu einem Auffahrunfall zwischen dem Ford und dem Dacia. Der Fahrer des weißen Kombi schaute noch kurz in Richtung der Unfallstelle, entfernte sich dann aber von dort. Es soll sich um einen älteren Mann handeln. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg, unter 06431/9140-0 zu melden.

+

Betrunkener flüchtet nach Unfall; 65520 Bad Camberg, Bahnhofstraße; Donnerstag, 23.12.2021, 23.10 Uhr;

Ein 42-jähriger Mann aus Selters befuhr mit seinem Mazda die Camberger Bahnhofstraße und stieß dort mit einem entgegenkommenden Chevrolet zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete dann in Richtung BAB 3. Der 36-jährige Chevrolet-Fahrer wendete daraufhin sein Fahrzeug und fuhr dem Mazda hinterher. An einem Pendlerparkplatz fuhr der Unfallverursacher sein Fahrzeug fest. Der Fahrer des Chevrolet hielt ebenfalls an und zog den Schlüssel am Mazda ab; hiernach flüchtete der Mann aus Selters zu Fuß. Durch eine Polizeistreife konnte der Flüchtige einige Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe; der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell