POL-CUX: Polizeimeldungen für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland/ OT Debstedt - Ohne Führerschein Auto gefahren

Am Samstagmittag wurde ein Opel Corsa in Debstedt kontrolliert. Der 40-jährige Bremerhavener wurde aufgefordert, seine Papiere herauszugeben. Er übergab den Fahrzeugschein und erklärte, dass er keinen Führerschein hat. Eine Überprüfung bestätigte, dass er seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Weiterfahren durfte er nicht. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wurster Nordseeküste/ OT Dorum - Auto ohne Versicherungsschutz

Am Samstagmorgen wurde ein Renault aus Aurich in Dorum kontrolliert. Die 50-jährige Cuxhavenerin hatte keine gültige Versicherung mehr. Die Siegel wurden daher vom Kennzeichen entfernt und die Weiterfahrt untersagt. Dies erboste die Cuxhavenerin, da sie in ihrem Auto zu wohnen schien.

Geestland/ OT Elmlohe - Kradfahrer stürzt in Kurve

Am Samstagmittag fuhr ein 59-jähriger aus Bad Bederkesa von Drangstedt nach Elmlohe. In einer Kurve kam er nach links von der Fahrbahn und prallte gegen einen Weidenzaun. Hierbei zog er sich einen Bruch zu und wurde mit einem Krankenwagen ins nächste Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Motorrad wurde bei Angehörigen untergestellt. Der Schaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Geestland/ OT Debstedt - Reifen auf Autobahn beschädigt

Am Samstagabend gegen 23 Uhr befand sich ein 31-jähriger aus Bad Fallingbostel mit seinem Opel auf dem Heimweg. Kurz vor der Anschlussstelle Debstedt standen ein PKW und ein Krad auf dem Standstreifen der Autobahn. Personen waren gerade dabei, Gegenstände von der Fahrbahn zu sammeln. Diese Personen winkten dem Opel-Fahrer noch zu. Trotzdem überfuhr er ein Plastikteil. Wenig später platzte sein linker Vorderreifen und er kam an der Anschlussstelle Debstedt zum Stehen. Zum Reifenwechsel musste ein Abschleppdienst angefordert werden. Die Personen, die Gegenstände von der Autobahn sammelten, entfernt sich wenig später unerkannt. Diese Personen oder andere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Geestland unter 04721-573101 zu melden.

Geestland/ OT Drangstedt - Betrunken gegen Baum gefahren

Am Samstagabend gegen 23 Uhr fuhr ein 27-jähriger Bremerhavener mit seinem VW Golf auf der L 120 von Drangstedt in Richtung Debstedt. Kurz vor der Autobahn kam er alkoholbedingt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Bäume. Am PKW entstand ein Totalschaden von ca. 15.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings wurde er vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch ein Alkoholwert von knapp 2 Promille festgestellt. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein an die Polizei aushändigen.

