Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Wremen +++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hebelt zwischen dem 10.08.2022,17:00 Uhr und dem 11.08.20022, 09:10 Uhr in der Wremer Straße in Wremen eine Terrassentür auf und gelangt so in das unbewohnte Mehrfamilienhaus. Aus dem Objekt wurde eine Hauseingangstür mit Zarge und diverses Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

++++++++++++++++++++++

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Cuxhaven Am Donnerstag, 11.08.2022 um 15:15 Uhr fuhr eine 63-jährige Cuxhavenern in der Niedersachsenstraße mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke und übersah eine 58-jährige Radfahrerin aus Hermsdorf. Es kam zu einer Kollision. Die Radfahrerin prallte gegen die Heckscheibe des Pkw, stürzte zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 3.000 Euro.

