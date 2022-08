POL-CUX: Verkehrsunfall in Sievern ++ Verkehrskontrolle mit Folgen

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Dienstagmorgen (09.08.2022) befuhr ein 35-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste gegen 06:35 Uhr mit seinem Fahrrad die Wanhödener Straße vom Kreisel Nordholz aus kommend in Richtung BAB-Zubringer. Ein in gleicher Richtung fahrender, 59-jähriger Geestländer setzte mit seinem Motorrad zum Überholen an. In diesem Moment schwenkte der Fahrradfahrer unvermittelt ...

