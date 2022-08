Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am gestrigen Dienstagmorgen (09.08.2022) befuhr ein 35-jähriger Mann aus der Wurster Nordseeküste gegen 06:35 Uhr mit seinem Fahrrad die Wanhödener Straße vom Kreisel Nordholz aus kommend in Richtung BAB-Zubringer. Ein in gleicher Richtung fahrender, 59-jähriger Geestländer setzte mit seinem Motorrad zum Überholen an. In diesem Moment schwenkte der Fahrradfahrer unvermittelt nach links, um auf den dort befindlichen Radweg zu wechseln. Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeugführer stürzten. Durch den Unfall wurden beide Personen verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (09.08.2022) parkte eine 42-jährige Hannoveranerin gegen 13:50 Uhr zunächst rechts am Fahrbahnrand in eine Parklücke in der Cuxhavener Straße in Duhnen ein. Aus bislang unbekannter Ursache setzte ihr PKW danach nach vorne und schob drei vor ihr geparkte PKW aufeinander. Ein 28-jähriger Mann aus Weimer im PKW direkt vor ihr wurde durch den Unfall leicht verletzt. An allen vier PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Geestland. Am gestrigen Dienstagabend (09.08.2022) verunfallte gegen 21:25 Uhr eine 54-jährige mit ihrem E-Scooter schwer. Im Bereich einer Kreuzung (Im Steinviertel/Bremerhavener Straße) bemerkte die Frau einen von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW zu spät. Bei einer eingeleiteten Vollbremsung stürzte Sie über den Lenker und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

