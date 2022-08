Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbekannte öffnen mehrere Hydranten - hunderte Kubikmeter Wasser entweichen

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am 02.08.2022 und am 08.08.2022 öffneten bislang unbekannte Täter in der Börde Lamstedt mehrere Wasserhydranten und ließen mehrere Hundert Kubikmeter Wasser entweichen. Am 02.08.2022 in den späten Abendstunden wurden in Lamstedt, Auf den Köven, an der Kreisstraße Richtung Wingst und an der B 495 in Hollnseth in Höhe der Schulstraße jeweils ein Hydrant geöffnet. Am 08.08.2022 öffnete ein unbekannter Täter gegen 22:30 Uhr einen Hydranten in der Straße Horn. Auch hier entwich eine größere Menge Wasser. Der oder die Täter müssen über entsprechendes Werkzeug zum Öffnen der Hydranten verfügt haben.

Durch die Taten sind die Täter möglicherweise völlig durchnässt worden. Es handelt sich hier um völlig sinnfreie und aufgrund der Trockenheit um besonders verwerfliche Taten.

Zeugen werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Hemmoor, Telefon 04771 6070 oder an die Polizeistation Lamstedt, Telefon 04773 880340, zu wenden.

