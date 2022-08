Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheit am Steuer in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Am Donnerstag, den 11.08.2002, um 16:47 Uhr fuhr eine 26 -jährige Bremerin mit ihrem Pkw in Schlangenlinien auf der Bremerhavener Straße in Loxstedt. Die Fahrzeugführerin konnte durch die Polizei an der Kreuzung Seeborg/ Seewindstraße angehalten werden. Eine Atemalkoholkontrolle lieferte einen Wert von 1,99 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

