Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer stürzt bei Überholvorgang eines Autos - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Beim Abbiegevorgang ist ein Radfahrer am Montag, 17. Oktober 2022, in Horst von einer unbekannten Autofahrerin oder einem unbekannten Autofahrer überholt worden, wodurch der 65-Jährige stürzte und sich verletzte. Der Gelsenkirchener war gegen 10.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Zum Bauverein" unterwegs und wollte von dieser nach links in die Fischerstraße abbiegen. Obwohl sich der 65-Jährige bereits zum Abbiegen eingeordnet hatte und ein Handzeichen gab, wurde er von einem grauen Fahrzeug überholt, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte in der Folge. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin oder der Fahrer des grauen Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei bittet die oder den Unbekannten, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen des Unfalls, die sich mit Hinweisen bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6230 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell