POL-NOM: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim (bus)- Am Samstag den 07.05.2022 wurde einer 73-jährigen Bad Gandersheimerin in einem Einkaufsmarkt in der Holzmindener Straße zwischen 15:15 und 15:40 Uhr die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Anschließend wurde die EC-Karte verwendet, um bei einer nahegelegenen Bank in der Moritzstraße Geld abzuheben. Die ...

