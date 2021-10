Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte zerstörten gestern Abend gegen 20:40 Uhr das Bedienmodul einer Einlassvorrichtung am Mitarbeitereingang eines Elektromarktes am Bertha-von-Suttner-Platz. Das Bedienmodul wurde abgerissen und konnte durch die vor Ort eingesetzten Beamten im unmittelbaren Nahbereich aufgefunden werden. Die Polizei in Gotha hat die Ermittlung bezüglich einer Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der Tat sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0254415/2021 bei vorgenannter Dienststelle zu melden. (rak)

