Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach einem Verkehrsunfall in Buer gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall auf der Beisenstraße in Buer. Am Sonntagabend, 16. Oktober 2022, gegen 22.10 Uhr, meldete sich ein 47 Jahre alter Gelsenkirchener. Den Beamten gegenüber sagte der Radfahrer, dass ihn ein schwarzer Mercedes beim Ausparken touchiert und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt habe. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er sein Rad geschoben. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei leicht. Nach einer Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort lehnte er eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus ab. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den möglichen Mercedes-Fahrer, um den Sachverhalt aufzuklären. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6226 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

