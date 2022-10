POL-KLE: Kleve - Großroller mit dem Kennzeichen KLE-T1363 gestohlen

Goch (ots) - Zu zwei Einbrüchen in Wohnungen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Oktober 2022) in Goch gekommen. Um kurz vor 1:00 Uhr in der Nacht wurde der Bewohner eines Hauses am Meisenweg durch das Bellen seines Hundes geweckt. Als er nach dem Rechten sah und den Hund in den Garten lassen wollte, stellt der Mann fest, dass die Scheibe der Terrassentür ...

mehr