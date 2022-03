Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hochwertige Werkzeuge entwendet

Trier-Ehrang (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 17.03.2022 einen Holzschuppen auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge

Aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an einem Wohnhaus infolge des Sommer-Hochwassers wurden diverse Werkzeuge in einem Holzschuppen auf dem Grundstück ausgelagert. Dieser Holzschuppen in der August-Antz-Straße in Trier-Ehrang wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17.03.2022, aufgebrochen. Daraus wurden folgende Werkzeuge der Marke Bosch Professional entwendet: Ein Akku-Schlagbohrer inkl. Koffer, fünf Akku-Schrauber inkl. Koffer, ein Feuchtigkeitsmessgerät, ein Kabeldetektor, ein Messlaser und Werkzeugzubehör. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, Email: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell