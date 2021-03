Polizei Gütersloh

POL-GT: Dachstuhlbrand in Halle

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Sonntagmorgen (21.03., 10.45 Uhr) rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses an der Straße In den Gärten aus. Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten die starke Rauchentwicklung sowie kleinere Flammennester durch Ablöschen des Daches und teilweises abdecken der Dachziegel eindämmen und löschen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Brandursachenermittler können nach erster Einschätzung eine technische Ursache nicht ausschließen. Zur Schadenshöhe können derzeitig noch keine Angaben gemacht werden.

