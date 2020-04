Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Beschädigungen an Vereinsheim - Werkzeuge aus Metallkiste von Sprinter entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Beschädigungen an Vereinsheim

Alsfeld - Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, kam es in einem unbekannten Zeitraum vor dem 26. März 2020 zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände eines Sportvereins im Alsfelder Stadtteil Lingelbach. Nach derzeitigem Kenntnisstand rissen Unbekannte vom Vereinsheim mehrere Steine des gemauerten Schornsteins ab und schlugen zwei Scheiben eines angrenzenden Grillunterstandes ein. Der dabei verursachte Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeuge aus Metallkiste von Sprinter entwendet

Homberg/Ohm - Eine Metallkiste auf der Ladefläche eines Mercedes Sprinter auf einem Park & Ride Parkplatz im Bereich der AS Homberg/Ohm war am Montag (20.04.) das Ziel von unbekannten Dieben. Aus ihr entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge im Wert von rund 3.200 Euro. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen die Täter die Vorhängeschlösser auf. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Dominik Möller, Pressesprecher

