POL-OH: Versuchter Einbruch - Gartentor gestohlen

Versuchter Einbruch in Apotheke

Feldatal / Groß-Felda - Zwischen Dienstag (21.04.) und Donnerstag (23.04.) versuchten Unbekannte in eine Apotheke in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter versuchten, ein Fenster aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Gartentor gestohlen

Alsfeld - Zwischen Mittwoch (22.04.) und Donnerstag (23.04.) stahlen Unbekannte ein schmiedeeisernes Gartentor im Bereich der Grünberger Straße. Bei dem Tor handelt es sich um ein 56 cm x 84 cm großes Eisentor mit einem älteren schwarzen Anstrich, welches an Metallscharnieren eingehängt gewesen war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

