POL-SO: Soest - Bei Alleinunfall verletzt

Soest (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.45 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Engernweg ein. Sie verschafften sich Zugang zur Wohnung in dem sie die Wohnungstür aufhebelten. Mit einer Spardose samt Inhalt als Beute, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen die Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen in dem Zeitraum machen ...

mehr