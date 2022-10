Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zwei Einbrüche

Täter durch Hund und Anwohner bemerkt

Goch (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Wohnungen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Oktober 2022) in Goch gekommen. Um kurz vor 1:00 Uhr in der Nacht wurde der Bewohner eines Hauses am Meisenweg durch das Bellen seines Hundes geweckt. Als er nach dem Rechten sah und den Hund in den Garten lassen wollte, stellt der Mann fest, dass die Scheibe der Terrassentür beschädigt war und offen stand. Offenbar hatten sich unbekannte Täter über die Tür Zutritt zum Haus verschafft. Es gelang ihnen noch, zwei Geldbörsen zu stehlen, bevor der Hund anschlug und sie zur Flucht veranlasste. Auf der Pfalzdorfer Straße drang ein unbekannter Täter ebenfalls durch die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Die Bewohnerin wurde gegen 03:00 Uhr durch ein eingeschaltetes Licht im Flur wach. Sie stand auf und traf in der Küche des Hauses auf einen Unbekannten. Die Person rannte daraufhin ohne Beute durch die Terrassentür nach draußen, durch den Garten in Richtung Dr.-Schraven-Straße. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell