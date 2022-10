Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte stehlen Motorroller und versenken ihn in Niers

Geldern-Veert (ots)

Am Montagmorgen (3. Oktober 2022) entdeckte ein Zeuge einen Motorroller, der in der Nähe der Straße An der Niers auf Höhe der Tennisplätze halb im Wasser der Niers lag. Die hinzugerufenen Polizeikräfte konnten die Besitzerin des Kleinkraftrads ermitteln, die den Diebstahl noch gar nicht bemerkt hatte. Sie hatte den Roller vor einem Mehrfamilienhaus am Beurskensweg abgestellt und am Sonntag zuvor dort zuletzt gesehen. Zeugen, die Angaben dazu machen können, wie der orange-schwarzfarbene Roller bis zur Niers gelangt ist, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

