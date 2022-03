Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dachstuhlbrand bei Dacharbeiten

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmittag kam es bei Bauarbeiten an einem leerstehenden Haus in der Moningerstraße in Karlsruhe zu einem Dachstuhlbrand mit einem geringen Ausmaß.

Arbeiten an der Dämmung eines Daches führten zu einem Brand, der von den Dachdeckern selbst gelöscht werden konnte. Nach einer Überprüfung der oberen Etagen sowie des Daches des unbewohnten Mehrfamilienhauses durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kamen keine Personen zu Schaden.

