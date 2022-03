POL-KA: (KA) Bruchsal - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Geschockt war eine 81-jährige Wohnungsinhaberin in Leopoldshafen, als sie am Donnerstagmittag Einbruchspuren an ihrer Terrassentür vorfand. Anscheinend haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag versucht, sich Zutritt zu ihrer Wohnung im Grabener Weg zu verschaffen. Nach derzeitigem Stand hat die Terrassentür dem Einbruchsversuch ...

mehr