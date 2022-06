Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Mit Bargeld und Schmuck als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus am Verspohlweg. Der Einbruch ereignete sich bereits am Freitagvormittag. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Eingangstür Zugang zum Haus.

Am Sonntag zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Friedrichstraße ein. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelten sie die Wohnungstür auf. Mit Bargeld und Parfüm als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am vergangenen Freitagvormittag öffneten unbekannte Täter eine lediglich zugezogene Tür zu einer Erdgeschosswohnung an der Johannesstraße. Anschließend durchsuchten sie das Schlafzimmer nach Beute. Die Einbrecher nahmen Bargeld und Schmuck mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Herten

Am Freitag, zwischen 05:00 Uhr und 14:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße. Während die unbekannten Tatverdächtigen an einer Wohnungstür scheiterten, gelang es ihnen in eine zweite Wohnung im selben Haus einzudringen. Hier durchsuchten sie die Räume und nahmen Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte ein Fenstergitter zu einem Vereinsheim an der Kuhstraße auf. Sie nahmen eine Geldkassette und Getränke mit.

Recklinghausen

Zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Montag 08:45 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster zu Räumen einer Kirche an der Heilige-Geist-Straße auf. Die Täter öffneten einen Medikamentenschrank, nahmen aber lediglich Kugelschreiber und ein Kästchen mit Zetteln mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

