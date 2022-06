POL-RE: Recklinghausen: Jugendlicher geschlagen und bestohlen

Recklinghausen (ots) - Eine 75-jährige Dorstenerin stürzte am Sonntag mit ihrem Pedelec und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie war am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, auf der Birkenallee unterwegs und bog dann, nach links, auf die Straße "Bühnert" ab. Dabei touchierte sie den Bordstein und stürzte. Anwohner kümmerten sich und informierten die Rettungskräfte, die die Dorstenerin in ein Krankenhaus fuhren. Am Fahrzeug ...

mehr