Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrradfahrer kollidiert mit frei laufendem Hund

Recklinghausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Hund am Sonntag, um 12.20 Uhr, erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen. Ein 72-jähriger Dorstener fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Lippramsdorfer Straße in Fahrtrichtung Lembeck. Zwischen den Straßen "Wittenberg" und "Strock" kam ihm ein 56-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See mit drei unangeleinten Hunden entgegen. Einer von den drei Hunden ist dann mit dem 72-jährigen Dorstener kollidiert, sodass der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte transportierten den Mann in ein Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt, das Fahrrad wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.

