Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Recklinghäuser nach Verkehrsunfall verstorben

Recklinghausen (ots)

Vergangene Nacht kam ein Recklinghäuser bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Der 57-jährige Autofahrer aus Recklinghausen fuhr, gegen 01.15 Uhr, auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung A 2. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Fahrer etwa in Höhe der Einmündung "Am Stadion" eine Verkehrsinsel, geriet dadurch ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß hintereinander gegen zwei Bäume, wobei der Wagen schließlich am zweiten Baum zum Stehen kam. Das Auto wurde durch den Aufprall stark deformiert und der Recklinghäuser aufgrund dessen im Fahrzeug eingeklemmt. Zwei Notärzte versorgten den Verletzten im Auto, konnte ihn aber nicht mehr retten. Er verstarb noch im Fahrzeug. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Die genauen Hintergründe zur Unfallursache sind nun Bestandteil der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats in Herten. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme zwischen der Straße "Am Stadion" und der Lise-Meitner-Straße gesperrt. Das verunfallte Auto wurde sichergesellt und abgeschleppt. Der Unfall wurde durch ein VU-Team aufgenommen. Einer der Notärzte war mit einem Hubschrauber eingeflogen worden.

