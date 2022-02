Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter inhaftiert: Versuchter Mord zum Nachteil mehrerer Polizeibeamter

Ziegenrück (ots)

Der 33-jährige Beschuldigte wurde Donnerstagnachmittag inhaftiert, nachdem ein Amtsgericht Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Die dem Schützen vorgeworfene Straftat lautet versuchter Mord an mehreren Polizeibeamten. Das Tatmotiv der Heimtücke wird in Anbetracht des Herbeilockens der eingesetzten Beamten zur Wohnanschrift in Verbindung mit dem direkten Beschuss geprüft.

