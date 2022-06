Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unlesbarer Zettel nach Unfallflucht am Auto

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der heute Vormittag einen schwarzen VW Touareg auf der Antoniusstraße angefahren hat. Zeugen konnten beobachten, dass das Auto gegen 9.35 Uhr beim Rangieren beschädigt wurde. Der Fahrer stieg kurz aus und hinterließ einen Zettel am beschädigten VW. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre, ca. 1,85m groß, schlanke Statur. Auf dem Zettel stand zwar eine Telefonnummer und ein Kennzeichen - das Ganze war aber unleserlich. Das Kennzeichen des Verursacher konnte nicht abgelesen werden. Der Schaden am VW Touareg wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

