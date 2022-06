Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Aktionstag der Polizei gegen Wohnungseinbrüche und Taschendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Mit Beginn der Sommerferien sind viele Wohnungen und Häuser zeitweise unbewohnt. Ideale "Bedingungen" für Einbrecher. Schon mit einfachen Mitteln ist es möglich die eigenen Wohnräume nicht verlassen und damit unattraktiv für Einbrecher wirken zu lassen. Zusätzliche Sicherungen an Türen und Fenstern können ebenfalls sehr effektiv verhindern, dass Einbrecher es nicht bis in die fremden vier Wände schaffen.

Das Polizeipräsidium Recklinghausen berät am Dienstag, 28.06.2022, zwischen 10:00 und 13:00 Uhr, alle Interessierten rund um die Themen Schutz vor Einbruch und Taschendiebstahl. In dieser Zeit ist am Markt ein Info- und Aktionsstand aufgebaut. Die Beratung ist kostenlos.

Während des Aktionstages werden zusätzlich zum Beispiel Wohngebiete bestreift. Hier werden Anwohnerinnen und Anwohner auf die Risiken offener oder auf Kipp stehender Fenster hingewiesen. Besonders zum Lüften geöffnete Fenster im Erdgeschoss sind für Diebe regelmäßig geradezu eine Einladung im Schlafzimmer unbemerkt nach Wertgegenständen zu suchen.

Taschendiebe sind natürlich nicht nur zur Urlaubszeit oder am Urlaubsort tätig. Die Tipps zu diesem Thema können ganzjährig helfen Taschendiebstähle zu verhindern.

In Castrop-Rauxel waren die Zahlen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl von 2015 (362 Delikte) bis 2020 (91 Delikte) stark rückläufig. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Taten leicht auf 110 Delikte.

Informationen zu den Themen finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Recklinghausen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/urlaub-aber-sicher-1

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell