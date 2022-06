Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mobiltelefone geraubt

Recklinghausen (ots)

Zwei 17-jährige Jugendliche aus Datteln wurden am Samstag, gegen 22:40 Uhr, bei Verlassen eines Linienbusses an der Friedrich-Ebert-Straße von drei unbekannten Männern aufgefordert die Wertsachen auszuhängen. Als sie dies verneinten schlug einer der Tatverdächtigen auf einen der Jugendlichen ein - er ging zu Boden. Anschließend nahmen die Männer die beiden Mobiltelefone der Jugendlichen an sich und flüchteten.

Einer der 17-Jährigen musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell