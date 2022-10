Polizei Wuppertal

POL-W: W- Festnahme und Wohnungsdurchsuchung nach Diebstahl aus Fahrzeug

Wuppertal (ots)

Am Montag (10.10.2022) kam es gegen 13:05 Uhr auf der Bergstraße in Wuppertal zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto. Ein Täter wurde festgenommen und eine Wohnung durchsucht. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittag zwei Personen, die an einem geparkten Fahrzeug hantierten. Während ein Mann "Schmiere stand", griff der andere Mann in den Innenraum des Autos. Danach entfernten sich die Männer in verschiedene Richtungen. Den hinzugezogenen Polizeibeamten gelang es, beide Männer festzustellen und zu kontrollieren. Der aktiv agierende Täter wurde aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls festgenommen. Ein Klappmesser konnte beschlagnahmt werden. Da Hinweise zu Diebesgut bei dem passiv agierenden Mittäter vorlagen, wurde seine Wohnung mit Einverständnis durchsucht. Tatrelevante Gegenstände konnten nicht aufgefunden werden. Im Nachgang stellten die Beamten im unmittelbaren Umfeld ein weiteres Auto fest, welches auf eine vorherige Tatbegehung hinweist. Ob die beiden Männer auch für diese Tat verantwortlich sind, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell