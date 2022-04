Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Tatverdächtige auf Baustellengelände festgenommen

Recklinghausen (ots)

An einer Baustelle Im Löringhof hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes hatte dort am späten Dienstagabend drei verdächtige Personen beobachtet. Zwei Männer wurden noch vor Ort festgenommen, die dritte Person konnte flüchten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die Täter Kabel erbeuten, erste Diebstahls-Vorbereitungen waren schon abgeschlossen. Außerdem wurden bei den Männern Aufbruchswerkzeuge gefunden und sichergestellt. Auch ein Fahrzeug, das in der Nähe parkte, wurde als mögliches Beweismittel sichergestellt. Bei beiden festgenommenen Männer wohnen in Duisburg, sie sind 26 und 29 Jahre alt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Die Ermittlungen - auch zu dem dritten Tatverdächtigen - dauern an. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise den Tatverdächtigen auf seiner Flucht gesehen haben - er soll in Richtung Kinderklink weggelaufen sein. Die Männer waren gegen 22.40 Uhr auf dem Baustellgelände aufgefallen, kurz danach rannte der dritte Tatverdächtige davon. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Telefonische Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.

