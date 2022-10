POL-W: SG Nach Unfall auf der Focher Straße: Polizei sucht Fahrer von rotem Kleinwagen

Wuppertal (ots) - Am Samstagabend (08.10.2022) kam es gegen 21:50 Uhr in Wuppertal-Elberfeld auf der Straße Neumarkt zu einer Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Beteiligten. Bereits in den frühen Abendstunden des 08.10.2022 kam es auf dem Lichterfest in der Barmer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Die Gruppen beschlossen einvernehmlich sich in der Elberfelder ...

mehr