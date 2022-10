Polizei Wuppertal

POL-W: RS Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Montag (10.10.2022) kam es gegen 11:45 Uhr auf der Hochstraße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Seniorin schwer verletzt wurde. Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr auf der Rathausstraße. An der Einmündung zur Hochstraße, bog er in diese ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 74-jährigen Fußgängerin, die mit Hilfe ihres Rollators die Fahrbahn überquerte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahme und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. (an)

