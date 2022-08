Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei geben bekannt: Zwei Männer nach versuchtem Mord in Haft.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet, schlugen und traten mindestens zwei Männer am 03.08.2022 in der Frauenstraße mutmaßlich auf ihre Opfer ein: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5288706

Aufgrund der schweren Verletzungen der Opfer und weil einer von beiden vor das Lokal gelockt worden sein soll, geht die Staatsanwaltschaft Ulm mittlerweile von einem versuchten Mord aus. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelte die beiden mutmaßlichen Täter. Am Freitag nahm sie beide Männer aufgrund eines am selben Tag durch das Amtsgericht Ulm erlassenen Haftbefehls fest. Am Samstag führten die Ermittler den 28-Jährigen und den 35-Jährigen der Haftrichterin am zuständigen Amtsgericht vor, welche den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die dringend Tatverdächtigen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei zu eventuellen weiteren Tätern dauern an.

+++++++ 1531134

Nadine Schmelzer, Staatsanwältin, Tel. 0731/189-1225

Jürgen Rampf, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

