POL-UL: (UL) Ulm - Mann räuberisch erpresst

Am Mittwoch eskalierte der Streit vor einer Bar in Ulm.

Ulm (ots)

Ein 32-Jähriger geriet in einem Lokal in der Frauenstraße in Streit mit drei Männern. Gegen 2.15 Uhr verwiesen dann Angestellte die drei Männer nach Draußen. Der 32-Jährige verließ das Lokal ebenfalls. Die drei Männer griffen ihn an und traten ihn am Boden liegend, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Ein 33-Jähriger wollte schlichtend eingreifen. Auch auf diesen schlugen und traten die Männer ein. Einer der Täter forderte dann unter weiteren Schlägen das Geld von dem 33-Jährigen. Der schmiss dieses und sein Handy auf den Boden. Die Männer nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/1880 zu melden.

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Jürgen Rampf, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

