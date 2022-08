Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto übersehen

Am Dienstag ereignete sich in Ulm ein Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Mercedes im Hindenburgring. Bei der Einmündung zur Auffahrt auf die B10 in Richtung Ulm-Lehr übersah er den verkehrsbedingt wartenden Renault eines 24-Jährigen. Die Autos stießen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Renault auf gut 100 Euro. Am Mercedes entstand kein Sachschaden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Die Beamten belehrten den Verursacher. Der 40-Jährige gab den Verstoß zu.

+++++++ 1528096

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell