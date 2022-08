Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Rennradfahrer schwer verletzt gefunden

Am Dienstag stürzte ein 23-Jähriger bei Blaustein von seinem Fahrrad.

Ulm (ots)

Gegen 15.45 Uhr war ein Mann auf der Burgstraße in Richtung Ehrenstein unterwegs. Auf der stark abschüssigen Straße stürzte er aufgrund unbekannter Ursache von seinem Rennrad. Dabei schleuderte er in eine Hecke. Dort blieb er liegen, bis ihn eine aufmerksame Zeugin fand. Schwer verletzt brachten ihn Sanitäter in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an seinem Fahrrad auf etwa 100 Euro.

+++++++ 1529704

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell