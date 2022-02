PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Fahrraddieb festgenommen+++Jugendlicher geschlagen+++Einbruch in Einfamilienhaus+++Brennender Bauschuttcontainer+++Blitzerreport+++

Hofheim (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen,

Hofheim am Taunus, Gartenstraße, Brühlwiesenschule Donnerstag, 24.02.2022, 10:25 Uhr

(fj)Am Donnerstagvormittag wurde durch eine Streife der Polizeistation Hofheim ein mutmaßlicher Fahrraddieb auf seiner Flucht vom Tatort festgenommen. Ein 33-jähriger Tatverdächtiger wurde von Zeugen beobachtet, wie er sich in der Gartenstraße am Fahrradabstellplatz der Hofheimer Brühlwiesenschule verdächtig umsah. Er entwendete ein unverschlossenes Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro und flüchtete mit diesem in Richtung Hofheimer Bahnhof. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife entdeckt und konnte nach kurzer Nacheile festgenommen werden. Das entwendete Fahrrad wurde an die Eigentümerin zurückgegeben. Der Tatverdächtige wird sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten müssen.

2. Jugendlicher geschlagen

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße Donnerstag, 24.02.2022, 16:50 Uhr

(fj)Am Donnerstagnachmittag wurde in Flörsheim ein Jugendlicher von einem unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Gegen 16:50 Uhr sprach ein Unbekannter den 16-jährigen Geschädigten, der mit einem Freund in der Bahnhofstraße unterwegs war, an. Es entstanden daraufhin verbale Streitigkeiten in dessen Folge der unbekannte Täter dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde durch die Schläge verletzt. Der Täter flüchtete.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 m großen Jugendlichen im Alter von 14-15 Jahren gehandelt haben. Er soll schwarze Kleidung und unter seiner Kapuze eine schwarze Mütze mit weißer Aufschrift sowie eine enganliegende Umhängetasche getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 mit der Polizei in Flörsheim in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher stehlen Schmuck und Münzen, Hochheim am Main, Auf der Schanze, Donnerstag, 24.02.2022, 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr

(fj)Gestern kam es in der Straße "Auf der Schanze" in Hochheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter Schmuck und Münzen im Wert von etwa 3.000 Euro erbeuteten. Zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück und gelangten über den Garten zu einem seitlichen Kellereingang. Nachdem es gelungen war, die Kellertür aufzuhebeln, durchsuchten die Einbrecher die Innenräume des gesamten Hauses nach Wertgegenständen. Hierbei fielen ihnen diverse Schmuckstücke und Münzen im Wert von etwa 3.000 Euro in die Hände. Mit dem Diebesgut gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Bauschuttcontainer fängt an zu brennen, Hochheim am Main, Siegmund-Aschrott-Weg, Donnerstag, 24.02.2022, 13:50 Uhr

(fj)Am Donnerstagmittag brannte im Siegmund-Aschrott-Weg in Hochheim ein Bauschuttcontainer. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Neben dem Container wurde auch ein danebenstehendes mobiles Toilettenhäuschen durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Mittwoch: Massenheim, Kulturhalle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

