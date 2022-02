PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tatverdacht nach Brand in Kelkheimer Schule

Hofheim (ots)

(pa)Nach einem Brandgeschehen in der Mädchentoilette der Kelkheimer Eichendorffschule, das sich am Donnerstag, dem 10.02.2022 ereignete, führten die umfangreichen Ermittlungen der Hofheimer Kriminalpolizei nun zu einem konkreten Tatverdacht. Dieser richtet sich gegen eine Person aus der Schülerschaft. Konkrete Erkenntnisse, die auf eine sogenannte "Challenge" in einem sozialen Netzwerk als Motiv für das Verursachen des Brandes hindeuten, liegen derzeit nicht vor. Die tatverdächtige Person hat bislang keine Angaben hierzu gemacht. Ein Zusammenhang kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, die sich möglicherweise bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell