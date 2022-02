PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verfassungsfeindliche Schmierereien +++ Versuchter Einbruch +++ Vandalismus auf Grundstück +++ Unfallflucht +++ Verkehrskontrolle in Bad Soden

1. Verfassungsfeindliche Schmierereien, Hattersheim-Eddersheim, Posten-19-Weg, Feststellungszeitpunkt: Freitag, 18.02.2022

(he)Gestern wurde der Hofheimer Polizei mitgeteilt, dass in Eddersheim auf einer Baustelle eine Schmiererei mit verfassungsfeindlichen Symbolen festgestellt worden war. Der Mitteiler berichtete der Polizei, dass er am vergangenen Freitag, dem 18.02.2022 die Schmierereien auf Betonteilen einer im "Posten-19-Weg" gelegenen Baustelle festgestellt habe. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192)2079-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Tiefgarage, Hattersheim, Rosengarten, Sonntag, 20.02.2022, 17:00 Uhr - Mittwoch, 23.02.2022, 18:20 Uhr

(he)Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochabend kam es in der Straße "Rosengarten" in Hattersheim zu einem Einbruchsversuch in eine Tiefgarage. Die bis dato unbekannten Täter versuchten gewaltsam die Tür eines Rolltores zu öffnen, um so in die dahinterliegende Tiefgarage zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch und die Einbrecher gelangten nicht in das Innere der Garage. An dem Rolltor entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06192)2079-0 um Hinweise zu der Tat.

3. Vandalismus auf Grundstück, Kelkheim-Münster, Danziger Straße Dienstag, 22.02.2022, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 23.02.2022, 12:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte ihr Unwesen auf einem Grundstück in Kelkheim-Münster getrieben und dabei eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Täter begaben sich auf das Grundstück in der Danziger Straße, beschmierten und beschädigten ein dort abgestelltes Fahrzeug, entwendeten einen Außenspiegel und rissen Sträucher aus einem Beet heraus. Im Anschluss ergriffen die Unbekannten die Flucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06195 6749-0 mit der Polizeistation Kelkheim in Verbindung zu setzen.

4. Unfallflucht in Flörsheim, Flörsheim am Main, Kappellenstraße, Dienstag, 22.02.2022, 16:00 Uhr bis Mittwoch 23.02.2022, 10:40 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen ereignete sich in der Kappellenstraße in Flörsheim eine Verkehrsunfallflucht. In dieser Zeitspanne parkte ein schwarzer Mercedes CLK am Fahrbahnrand und wurde dabei im Bereich des linken vorderen Stoßfängers und dem Kotflügel beschädigt. Denkbar ist, dass ein Unbekannter oder eine Unbekannte mit einem Fahrzeug neben dem Mercedes ein- oder ausparken wollte.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

5. Verkehrskontrolle in Bad Soden, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, K 802, Sulzbacher Straße, Mittwoch, 23.02.2022, 23:40 Uhr - Donnerstag, 24.02.2022, 01:30 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht führten Kräfte der Polizeistation Eschborn im Bereich Bad Soden Verkehrskontrollen durch und legten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Zwischen 23:40 Uhr und 01:30 Uhr wurden 13 Kraftfahrzeuge und 21 Personen kontrolliert. Jeder Verstoß ist hier einer zu viel, denn Alkohol- sowie Drogenkonsum stellt eine ganz erhebliche Gefahr für den Betroffenen selbst und auch die anderen Verkehrsteilnehmer dar. Im Rahmen der Kontrollen wurde ein 28-jähriger Offenbacher gestoppt, welcher den ersten Erkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Bei einem Audi-Fahrer wurde im Rahmen einer Atemalkoholkontrolle eine geringe Alkoholisierung festgestellt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

