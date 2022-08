Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Radfahrer ohne Helm schwer verletzt

Am Dienstag stießen bei Herbrechtingen zwei Radler zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Waldweg in Richtung Christophsruhe. In einer Kurve schnitt er diese und stieß mit einem entgegenkommenden 62-Jährigen ohne Helm zusammen. Beide stürzten. Der 62-Jährige erlitt schwere, der 14-Jährige leichte Verletzungen. Sanitäter brachten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an beiden Rädern schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro. Auf den jugendlichen Verursacher kommt eine Anzeige zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

