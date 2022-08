Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Männer prügeln sich

Am Mittwoch kam es auf einer Party bei Riedlingen zu einer Auseinandersetzung.

Die Feier fand im Hartweg in Pflummern statt. Kurz vor 1 Uhr kam es zwischen drei Männern zu einem Streit. In diesem Zuge ging ein 16-Jähriger auf einen 19-Jährigen zu und schlug ihn wohl mit der Faust gegen den Kopf. Auch ein weiterer Jugendlicher soll auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben. Als dieser dann zu Boden ging, traten die mutmaßlichen Täter noch mehrere Male auf ihn ein, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dabei ging auch die Brille des Geschädigten zu Bruch. Die Polizei traf die beiden alkoholisierten Jugendlichen an, die auf den 19-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Die Ermittler übergaben sie ihren Eltern. Auf die beiden kommt nun eine Anzeige zu.

