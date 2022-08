Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Radlerin ohne Helm schwer verletzt

Am Dienstag stürzte eine 53-Jährige bei Giengen an der Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr war die Frau mit ihrem Fahrrad in Hohenmemmingen unterwegs. Sie fuhr auf dem Gehweg der Sachsenhausener Straße. Wegen eines Fahrfehlers stürzte sie. Dadurch erlitt sie schwere Verletzungen. Sie trug keinen Helm. Sanitäter brachten die Frau in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Auch wenn für Fahrräder keine Helmpflicht besteht, sollte jeder Radfahrer im eigenen Interesse einen Helm tragen. Studien belegen: Helme schützen und retten Leben. Unter dem Internetauftritt www.schuetze-dein-bestes.de finden Sie viele Hintergrundinformationen zum Thema.

