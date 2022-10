Polizei Wuppertal

POL-W: SG Jugendlicher nach zwei Raubdelikten und Widerstand festgenommen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (09.10.2022) kam es in den Nachmittagsstunden in Solingen-Ohligs zu zwei Raubdelikten, in deren Folge ein Jugendlicher festgenommen wurde. Gegen 16:20 Uhr kam es zunächst auf der Wittenbergstraße zu einem Raub. Die Täter entwendeten einem 20-Jährigen die Kopfhörer und die dazugehörige Ladebox. Gegen 16:55 Uhr kam es zu einem weiteren Raubdelikt. Auf der Talstraße/Grünstraße wurde ein 31-Jähriger zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als er äußerte, kein Bargeld bei sich zu haben, wurde er unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Kopfhörer aufgefordert. Nach Hinweisen konnte die Polizei gegen 17:45 Uhr den Aufenthaltsort ausfindig machen. In einem Linienbus auf der Beethovenstraße befanden sich zwei Fahrgäste, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei Eintreffen der Polizeibeamten versuchte eine Person gewaltsam, durch die Scheibe den Bus zu verlassen. Auf Ansprache der Beamten reagierte einer der Täter verbal aggressiv. Beim Anlegen der Handfesseln leistete die Person Widerstand und verletzte beide Polizeibeamte. Dem anderen Täter gelang die Flucht. Mit einem Helikopter wurde nach dem flüchtigen Täter gefahndet. Der festgenommene Jugendliche wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die verletzten Polizeibeamten begaben sich selbstständig zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sie verblieben dienstfähig. Durch Kriminalbeamte konnte am 10.10.2022 auch der zweite Tatverdächtige ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Der am 09.10.2022 Festgenommene wurde wieder entlassen. (an)

