Polizei Wuppertal

POL-W: W Märkische Straße: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Wuppertal (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen sind am Samstagabend, 08.10.2022, gegen 22:50 Uhr auf der Märkische Straße in Wuppertal zwei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 27-jährige Fahrerin eines BMW in Richtung der Straße Einern unterwegs und beabsichtigte in die Straße Stahlsberg abzubiegen, als ein ihr entgegenkommender 47-Jähriger die Kontrolle über seinen Opel verlor. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem BMW der 27-Jährigen zusammen. Der 47-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die 27-Jährige leicht verletzt. Da sich bei dem Opelfahrer Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme war die Märkische Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. (tk)

