POL-W: W Unbekannte stehlen Goldschmuck aus Auto - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (09.10.2022) gegen 08:50 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in der Briller Straße in Wuppertal zu einem Diebstahl von Goldschmuck. Ein Ehepaar war mit seinem Pkw auf dem Weg zu einer Schmuckausstellung, als es von einer Frau auf einen Defekt an ihrem Fahrzeug hingewiesen wurde. Das Ehepaar fuhr zu einer nahgelegenen Tankstelle, um dem Hinweis nachzugehen. Während der Mann das Fahrzeug in Augenschein nahm, wurde seine Frau von einem Unbekannten auf dem Tankstellengelände angesprochen. Als der Defekt behoben war, setzte das Ehepaar seine Fahrt zu der Ausstellung fort. Dort angekommen stellten sie das Fehlen des Schmucks fest. Der Unbekannte soll circa 40 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er habe ein gepflegtes Aussehen und eine schmale Gestalt gehabt. Seine schwarzen Haare trug er zum Seitenscheitel. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkelblaue Stoffhose und einen schwarzgrauen karierten Mantel. Die unbekannte Frau kann nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)

